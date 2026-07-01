Visite commentée : « Histoire(s) de Ferias », Office de tourisme de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : « Histoire(s) de Ferias » Samedi 19 septembre, 10h00 Office de tourisme de Nîmes Gard

Gratuit. Entrée libre. Limité à 35 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des arènes, a su s’émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière.

Des visiteurs du monde entier viennent partager des moments de liesse et de convivialité dans les rues du centre historique. Cette fête populaire, où se côtoient anonymes et célébrités, rivalise d’idées pour divertir la foule : fontaine à vin, abrivado, concours littéraires et artistiques, musiques…

Revivez les moments forts des férias nîmoises, retrouvez le sens de la fête et découvrez, à cette occasion, l’exposition temporaire du musée des Cultures taurines.

Par l’Office de tourisme.

Visite avec une guide-conférencière le samedi à 10h. Durée : 2h.

Rendez-vous à l’Office de tourisme, 6 boulevard des Arènes.

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie L’Office de tourisme de Nîmes a pour objectif de faire découvrir le riche patrimoine de la ville. La boutique de l’office de Tourisme est une vitrine du savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux. Elle propose une billetterie pour les visites guidées et les idées de séjour, ainsi qu’une sélection d’objets variés aux couleurs de Nîmes, idéaux pour des cadeaux et des souvenirs adaptés à tous les budgets.

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

La féria nîmoise, née en 1952 pour accompagner les spectacles taurins des arènes, a su s’émanciper au fil du temps pour devenir un rendez-vous à part entière.

©Ville de Nîmes