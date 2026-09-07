Visite commentée : « La Casa Xanxo, chef d’œuvre à la charnière des styles», Casa Xanxo, Perpignan
samedi 19 septembre 2026 · Casa Xanxo · Perpignan
Informations pratiques
Visite commentée : « La Casa Xanxo, chef d’œuvre à la charnière des styles» 19 et 20 septembre Casa Xanxo Pyrénées-Orientales
Visite guidée gratuite sur réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Proposée par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, cette visite guidée est animée par un guide-conférencier.
Édifiée entre 1506 et 1508, cette demeure associe les derniers éléments du gothique catalan aux premiers apports de la Renaissance. Son riche décor témoigne du prestige de son commanditaire, Bernat Xanxo. Transformée au XVIIIe siècle par la famille d’Oms, remaniée au XIXe siècle par la Loge du Cercle de l’Union, puis réaménagée au XXe siècle par la famille d’Oriola Pallarès, elle dévoile aujourd’hui de nouveaux espaces exceptionnellement ouverts au public.
Casa Xanxo 8 rue de la Main de Fer, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.perpignantourisme.com/ »}]
Visite guidée propose par le service Ville d’art et d’histoire, presentée par un guide-conférencier.
© Ville de Perpignan
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