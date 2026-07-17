Visite commentée : la chapelle Saint-Pierre et la tour de Masmolène, Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène, La Capelle-et-Masmolène
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène · La Capelle-et-Masmolène
Informations pratiques
Visite commentée : la chapelle Saint-Pierre et la tour de Masmolène Dimanche 20 septembre, 11h00 Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Gard
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Chapelle Saint-Pierre et tour de Masmolène
Mille ans d’histoires
Partez à la découverte des vestiges d’un haut lieu de l’histoire locale et régionale.
De la « Montagne du Milieu », la mons molena des Gaulois, jusqu’en 1860, date à laquelle le culte fut définitivement transféré dans la nouvelle église conçue par l’architecte Bègue d’Uzès, le site conserve les traces de nombreuses reconstructions, destructions et restaurations.
Crypte mystérieuse, rempart du village au XIVe siècle, moulin à vent, chapellenie Notre-Dame, signature architecturale de Louis XIII, tribune des nouveaux convertis, prieurs et chanoines d’Uzès… Autant d’éléments qui témoignent de la richesse du lieu et de son histoire mouvementée.
Depuis plus de 40 ans, une association et une équipe de bénévoles entretiennent la mémoire et la vie de la chapelle.
Chapelle dite de la Tour Saint-Pierre de Masmolène Montée d’Adélard, 30700 La Capelle-et-Masmolène La Capelle-et-Masmolène 30700 Gard Occitanie Cette chapelle du château date du XIe s. puis elle a été maintes fois remaniée. Il s’agit d’un témoin silencieux sur mille années d’histoire (film). Attention, montée à pieds. Parking place de Masmolène ou plus bas.
Chapelle saint-Pierre et Tour de Masmolène
© François Féraud
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