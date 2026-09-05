AGENDA · Bourges
Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France, Chapelle Sainte-Jeanne de France, Bourges
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Jeanne de France · Bourges
Informations pratiques
Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Jeanne de France Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Visites commentées d’une heure assurées par la Ville d’art et d’histoire.
Chapelle Sainte-Jeanne de France 6 bis, avenue du 95e de ligne 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visites commentées d’une heure assurées par la Ville d’art et d’histoire.
©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)
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