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Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France, Chapelle Sainte-Jeanne de France, Bourges

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Jeanne de France · Bourges

Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France, Chapelle Sainte-Jeanne de France, Bourges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Sainte-Jeanne de France
Adresse
6 bis, avenue du 95e de ligne 18000 Bourges
Ville
18000 Bourges
Département
Cher

Visite commentée : La chapelle Sainte-Jeanne de France 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Jeanne de France Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visites commentées d’une heure assurées par la Ville d’art et d’histoire.

Chapelle Sainte-Jeanne de France 6 bis, avenue du 95e de ligne 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
Visites commentées d’une heure assurées par la Ville d’art et d’histoire.

©Direction des Musées et du Patrimoine Historique (DMPH)

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