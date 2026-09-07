Visite commentée : la Chartreuse, 50 ans de restauration, La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle, Villeneuve-lès-Avignon

Informations pratiques

Visite commentée : la Chartreuse, 50 ans de restauration 19 et 20 septembre La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle Gard

Gratuit. Sur réservation. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Dès les années 1970, un projet visionnaire voit le jour : transformer la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon en un lieu dédié à la création artistique.

L’ambition est alors de faire de ce site patrimonial exceptionnel une « Villa Médicis à la française », où patrimoine et création contemporaine dialoguent en harmonie.

Plongez dans 50 ans d’histoire et découvrez une restauration passionnante, marquée par des choix audacieux.

La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle 58 Rue de la Republique, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitanie 0490152424 http://www.chartreuse.org [{« type »: « link », « value »: « https://festivals-chartreuse.mapado.com/ »}] Autour du monastère du XIVe siècle, qui accueille aujourd’hui des résidences d’auteurs et des compagnies de théâtre, la chartreuse offre sur 2 hectares d’espace public un paysage singulier composé d’espaces ouverts ou clos : l’église et son jardin de cloître, les cellules et leur jardin de simples, la buanderie et son jardin de roses. Dans cette architecture remarquable, les jardins sont autant d’îlots de respiration, de petits théâtres de verdure, d’appels au repos ou de décors intimes offerts au cadrage dessiné par la lumière. On y trouve également un restaurant, une bibliothèque-café et une librairie. Accès : A7, sortie Avignon nord, puis D942 et D900, traverser le Rhône par le pont Daladier. A9, sortie Remoulins, suivre la N100 et la D900. Bus 5 : arrêt Chartreuse, rue de la République. Parking.

Dès les années 1970, un projet visionnaire voit le jour : transformer la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon en un lieu dédié à la création artistique. L’ambition : faire de ce site patrimonial une …

© Pierre Marron-La Chartreuse