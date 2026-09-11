Visite commentée : la Grande Guerre à travers l’objectif, Musée-historial de la Grande Guerre, Péronne

Informations pratiques

Visite commentée : la Grande Guerre à travers l’objectif 19 et 20 septembre Musée-historial de la Grande Guerre Somme

Gratuit. Sur réservation au 03 22 83 14 18 ou par mail à historial@somme.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Découvrez la Grande Guerre à travers l’objectif des appareils photographiques de l’époque. Aux côtés des médiateurs, explorez les techniques, les enjeux et les contraintes de la photographie en temps de guerre, tout en parcourant des clichés saisissants de la vie au cœur du premier conflit mondial. Une visite pour comprendre comment ces images ont façonné notre mémoire du conflit.

Musée-historial de la Grande Guerre Place Andre Audinot, 80200 Péronne, France Péronne 80200 Somme Hauts-de-France 0322831418 https://www.historial.fr [{« type »: « email », « value »: « historial@somme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 22 83 14 18 »}] Ruines du château médiéval, trois tours subsistantes et des courtines qui les relient.

Découvrez la Grande Guerre à travers l’objectif des appareils photographiques de l’époque. Aux côtés des médiateurs, explorez les techniques, les enjeux et les contraintes de la photographie en temps…

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