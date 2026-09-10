Visite commentée : la source mystérieuse à l’origine de la fondation de la ville, Grande Fontaine du square Joseph Thome, Bagnols-sur-Cèze
samedi 19 septembre 2026 · Grande Fontaine du square Joseph Thome · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Visite commentée : la source mystérieuse à l’origine de la fondation de la ville 19 et 20 septembre Grande Fontaine du square Joseph Thome Gard
Gratuit. Entrée libre. Départ des visites à la demande. Déconseillé aux enfants en bas âge et aux personnes à mobilité réduite. En cas d’intempéries les visites seront interrompues.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite commentée : la Grande Fontaine de Bagnols-sur-Cèze
Plongez dans l’histoire de Bagnols-sur-Cèze en explorant la Grande Fontaine, à l’origine de la fondation de la ville, lors d’une visite commentée exceptionnelle.
Accédez au bassin souterrain et découvrez ce lieu emblématique, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Grande Fontaine du square Joseph Thome Square Joseph Thome, 9 rue de la Verrerie, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie
Visite commentée : la Grande Fontaine de Bagnols-sur-Cèze
©Ville de Bagnols-sur-Cèze
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