Visite commentée : la source mystérieuse à l’origine de la fondation de la ville, Grande Fontaine du square Joseph Thome, Bagnols-sur-Cèze

Informations pratiques

Visite commentée : la source mystérieuse à l’origine de la fondation de la ville 19 et 20 septembre Grande Fontaine du square Joseph Thome Gard

Gratuit. Entrée libre. Départ des visites à la demande. Déconseillé aux enfants en bas âge et aux personnes à mobilité réduite. En cas d’intempéries les visites seront interrompues.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée : la Grande Fontaine de Bagnols-sur-Cèze

Plongez dans l’histoire de Bagnols-sur-Cèze en explorant la Grande Fontaine, à l’origine de la fondation de la ville, lors d’une visite commentée exceptionnelle.

Accédez au bassin souterrain et découvrez ce lieu emblématique, exceptionnellement ouvert au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Grande Fontaine du square Joseph Thome Square Joseph Thome, 9 rue de la Verrerie, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie

Visite commentée : la Grande Fontaine de Bagnols-sur-Cèze

©Ville de Bagnols-sur-Cèze