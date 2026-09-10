Visitez le bureau du maire, Hôtel de ville, Bagnols-sur-Cèze
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Visitez le bureau du maire 19 et 20 septembre Hôtel de ville Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
️ L’Hôtel de ville de Bagnols-sur-Cèze vous ouvre ses portes
Une rencontre patrimoniale au cœur de l’ancien hôtel Madier
Installé dans un bâtiment remarquable des XVe et XVIIe siècles, l’Hôtel de ville de Bagnols-sur-Cèze vous invite à découvrir un lieu emblématique de l’histoire locale.
L’équipe municipale vous accueille dans le bureau du maire, orné de plafonds peints et de sculptures en bois polychrome.
Une occasion rare d’admirer un décor d’exception chargé d’histoire.
Hôtel de ville Place Auguste-Mallet, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie 0466505050 http://bagnolssurceze.fr
️ L’Hôtel de ville de Bagnols-sur-Cèze vous ouvre ses portes
©Ville de Bagnols-sur-Cèze
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