Visite commentée « L’académie de Nîmes : des travaux et des jours », Hôtel de l’Académie, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée « L’académie de Nîmes : des travaux et des jours » 19 et 20 septembre Hôtel de l’Académie Gard

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Depuis plus de trois siècles, l’Académie de Nîmes étudie et contribue à la connaissance historique et patrimoniale.

Les membres de cette institution incontournable vous présenteront son histoire et ses actions.

Par l’Académie de Nîmes.

Visite guidée samedi et dimanche à 14h et 16h. Durée : 1h30.

Inscription par SMS avant le 7 septembre.

Hôtel de l’Académie 16 rue dorée, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Feuchères Gard Occitanie 04 66 76 74 49 [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 52 43 95 »}] Les façades de ce magnifique hôtel particulier illustrent de manière rare et tardive l’influence de la Renaissance à Nîmes.

En 1919, l’hôtel a été vendu à l’Académie de Nîmes, qui en a fait son siège. Depuis plus de quatre siècles, cette académie rassemble des érudits nîmois regroupés en une « Académie royale » à la fois intellectuelle et humaniste. Au XXe siècle, elle a compté parmi ses membres des personnalités aussi célèbres que Louis Leprince Ringuet, André Chamson, Jean Paulhan, Marc Bernard et Léopold Sedar Senghor…

Depuis plus de trois siècles, l’Académie de Nîmes étudie et contribue à la connaissance historique et patrimoniale.

©Ville de Nîmes