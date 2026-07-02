Visite commentée : le musée du chemin de fer, Musée du chemin de fer, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Musée du chemin de fer · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : le musée du chemin de fer Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée du chemin de fer Gard
Tarif d’entrée : 6€/personne. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez plusieurs aspects d’un patrimoine rare et en péril : locomotives et wagons uniques, dont certains sont inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que des objets insolites et rares.
Le tout est présenté au cœur de la rotonde ferroviaire sud du dépôt ferroviaire de Nîmes.
Musée du chemin de fer 97 rue Pierre Semard, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie 04 66 36 02 51 http://www.aaatv30.fr Ouvert en 1988 par l’association L’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur SNCF, ce musée offre une occasion unique de découvrir le monde ferroviaire d’avant l’ère de la traction électrique. Vous pourrez admirer des locomotives à vapeur, des bielles et des modèles réduits exposés avec passion.
Découvrez plusieurs aspects d’un patrimoine rare et en péril : locomotives et wagons uniques, dont certains sont inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que des objets insolites et rares.
© Dominique Marck – Ville de Nîmes
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