Visite commentée : le patrimoine industriel et sa conservation, Esplanade du Conservatoire Clément Janequin, Châtellerault
dimanche 20 septembre 2026 · Esplanade du Conservatoire Clément Janequin · Châtellerault
Informations pratiques
Visite commentée : le patrimoine industriel et sa conservation Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00 Esplanade du Conservatoire Clément Janequin Vienne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00
Dans le cadre du thème national des Journées européennes du patrimoine, « Patrimoine en danger », découvrez la Manu à travers sa réhabilitation et les enjeux liés à sa conservation.
Esplanade du Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean monnet, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du thème national des Journées européennes du patrimoine, “patrimoine en danger”, la Manu vous est présentée à travers sa réhabilitation et les enjeux de sa conservation.
© Grand Châtellerault
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