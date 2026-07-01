Visite commentée : « Le patrimoine masqué ou oublié », Place du Chapitre, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : « Le patrimoine masqué ou oublié » 19 et 20 septembre Place du Chapitre Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

En flânant autour de la cathédrale, partez à la découverte de patrimoines oubliés, cachés ou abîmés, qui racontent pourtant des pages essentielles de l’histoire de Nîmes.

Des sculptures de Paule Pascal, aujourd’hui masquées, au vieux presbytère de la rue Saint-Castor ou à l’hôtel de la Prévôté, en passant par l’église Saint-Eugénie, la plus ancienne de la ville, et la maison de l’avocat des pauvres, ce parcours invite à réfléchir à la manière de « raviver, résister, réinventer le patrimoine ».

Par l’association Passionnément Patrimoine.

Samedi et dimanche à 10h. Durée : 1h30.

Rendez-vous place du Chapitre.

Place du Chapitre Place du Chapitre, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie Située dans le cœur historique, entre le musée du vieux Nîmes et la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor, la place du Chapitre possède une fontaine monumentale en escalier.

En flânant autour de la cathédrale, partez à la découverte de patrimoines oubliés, cachés ou abîmés, qui racontent pourtant des pages essentielles de l’histoire de Nîmes.

©Ville de Nîmes