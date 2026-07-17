Visite commentée : le site Hoche, Site universitaire Hoche, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : le site Hoche Samedi 19 septembre, 09h00 Site universitaire Hoche Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Ancien hospice de l’Humanité, le site accueille depuis 2013 l’un des trois campus de l’Université de Nîmes. Un bâtiment caractéristique de l’architecture hospitalière y cohabite avec une université moderne. Le spectaculaire dôme, reconstruit au-dessus de l’ancienne chapelle, témoigne du dialogue entre architecture contemporaine et patrimoine historique.

Projection de deux courts-métrages consacrés à la construction des bâtiments Hoche 2 et Recherche.

Site universitaire Hoche 1 place du Président Doumergue, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie

Ancien hospice de l’humanité, il est depuis 2013 l’un des 3 sites de l’Université de Nîmes. Un bâtiment caractéristique de l’architecture hospitalière cohabite avec une université moderne. Le dôme de…

©Ville de Nîmes