Visite commentée : le site Hoche, Site universitaire Hoche, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Site universitaire Hoche · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : le site Hoche Samedi 19 septembre, 09h00 Site universitaire Hoche Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Ancien hospice de l’Humanité, le site accueille depuis 2013 l’un des trois campus de l’Université de Nîmes. Un bâtiment caractéristique de l’architecture hospitalière y cohabite avec une université moderne. Le spectaculaire dôme, reconstruit au-dessus de l’ancienne chapelle, témoigne du dialogue entre architecture contemporaine et patrimoine historique.
Projection de deux courts-métrages consacrés à la construction des bâtiments Hoche 2 et Recherche.
Site universitaire Hoche 1 place du Président Doumergue, 30000 Nîmes Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie
Ancien hospice de l’humanité, il est depuis 2013 l’un des 3 sites de l’Université de Nîmes. Un bâtiment caractéristique de l’architecture hospitalière cohabite avec une université moderne. Le dôme de…
©Ville de Nîmes
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