Visite commentée : le site Vauban de l’Université de Nîmes, Fort Vauban – Université de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : le site Vauban de l’Université de Nîmes Samedi 19 septembre, 10h00 Fort Vauban – Université de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Construite en 1688 par Jean-François Ferry, ingénieur du roi, l’ancienne citadelle avait pour fonction de contrôler la ville de Nîmes, alors place forte du protestantisme.

De la Révolution française aux années 1990, le site est transformé en prison. Découvrez des photographies du fort avant sa réhabilitation, ainsi que des expositions retraçant son histoire.

Fort Vauban – Université de Nîmes Rue Docteur Georges Salan, 30000 Nîmes Nîmes 30033 Gambetta Gard Occitanie Achevé en 1688, sa fonction était d’héberger des troupes et de surveiller Nîmes. Transformé en prison à partir de la Révolution jusqu’en 1991, il subit d’importants travaux pour accueillir dès 1995 l’Université de Nîmes.

L’ancienne citadelle est construite en 1688 par Jean-François Ferry, ingénieur du roi, pour contrôler la ville de Nîmes, place forte du protestantisme. De la Révolution française aux années 1990, le…

© Stéphane Ramillon