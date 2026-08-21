Visite commentée : le théâtre Blossac, Théâtre Blossac, Châtellerault

Informations pratiques

Visite commentée : le théâtre Blossac 19 et 20 septembre Théâtre Blossac Vienne

Gratuit. Sur réservation. 19 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Au XIXe siècle, Châtellerault connaît une période de profondes et durables transformations, portée par l’industrialisation et la révolution des transports. Parallèlement, l’amélioration du niveau de vie d’une partie de la population favorise la construction de nouveaux équipements culturels et de divertissement, notamment des salles de spectacle.

Parmi eux, le théâtre Blossac constitue un remarquable exemple de théâtre à l’italienne, une architecture apparue au XVIe siècle et qui connaît son apogée dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Découvrez ce lieu emblématique lors d’une visite accompagnée d’un guide.

Réservation obligatoire sur mesdemarches.grand-chatellerault.fr

Théâtre Blossac Boulevard de Blossac, 86100 Châtellerault, France Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549854654 https://www.grand-chatellerault.fr/culture/le-theatre-blossac [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.grand-chatellerault.fr/patrimoine/inscription-aux-journees-du-patrimoine/?cancelurl=https%3A//mesdemarches.grand-chatellerault.fr/ »}] Le théâtre de Châtellerault, rare exemple d’architecture néoclassique dans la région, a été construit par l’architecte Renaudet et l’entrepreneur Delage en utilisant les murs et les voûtes de la charpente en bois de l’ancienne chapelle des Minimes qui, dévastée par les guerres de Religion, avait été reconstruite en 1606 grâce à Henri IV. Le bâtiment est agrandi sous la Monarchie de Juillet par un pavillon cubique qui en forme l’avant-corps. La façade à deux niveaux est percée de six grandes baies cintrées séparées au premier étage par des colonnes cannelées surmontées de chapiteaux ioniques. A l’extérieur, deux piliers encadrent une niche dans laquelle étaient placées les statues en terre cuite représentant Melpomène et Thalie. Dans la partie inférieure, des tables sont ornées des masques de la Tragédie et de la Comédie. L’intérieur du bâtiment faisait une bonne part à la réception, la totalité de la salle de la Redoute formait l’avant-corps qui lui était consacré. La salle de spectacle comprend 600 places et est tracée en trois quart de cercle. La décoration est très riche : base des colonnes, chapiteaux, balcons, cadre de scène dorés à l’or fin, rideau et plafond peints par E. Vernon en 1898 lors de la restauration de la salle, bas-relief d’Espélosin.

Au 19e siècle, Châtellerault connaît une période de mutation profonde et durable sous l’impulsion de l’industrialisation et de la révolution des transports. Parallèlement, la très nette amélioration…

©Y.Carricaburu Grand Châtellerault