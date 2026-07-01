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Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Gard · Nîmes

Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Gard
Adresse
365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sur réservation.

Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire » Samedi 19 septembre, 10h15 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Cette visite guidée du bâtiment des Archives départementales du Gard est l’occasion de comprendre leur fonctionnement et de découvrir des documents anciens, rares et précieux.
Samedi à 10h15, 11h, 12h, 13h30, 14h15 et 15h.
Durée : 1h.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.05.05.19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.
Cette visite guidée du bâtiment des Archives départementales du Gard est l’occasion de comprendre leur fonctionnement et de découvrir des documents anciens, rares et précieux.

©Ville de Nîmes

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