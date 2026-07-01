Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire », Archives départementales du Gard, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Gard · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : « Les archives : un voyage au cœur de l’histoire » Samedi 19 septembre, 10h15 Archives départementales du Gard Gard
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Cette visite guidée du bâtiment des Archives départementales du Gard est l’occasion de comprendre leur fonctionnement et de découvrir des documents anciens, rares et précieux.
Samedi à 10h15, 11h, 12h, 13h30, 14h15 et 15h.
Durée : 1h.
Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.66.05.05.19 »}] Parking pour les visiteurs gratuit.
Cette visite guidée du bâtiment des Archives départementales du Gard est l’occasion de comprendre leur fonctionnement et de découvrir des documents anciens, rares et précieux.
©Ville de Nîmes
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