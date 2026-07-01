Visite commentée : « Les cheminots : une page de l’histoire de la ville à préserver », Ancien embarcadère (Sernam), Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : « Les cheminots : une page de l’histoire de la ville à préserver » 19 et 20 septembre Ancien embarcadère (Sernam) Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Au XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer bouleverse l’urbanisme, l’économie et la société, propulsant la ville dans la modernité.

Dans le quartier de la rue Sully, le premier embarcadère, la gare de marchandises, le dépôt et les coupoles qui abritaient les anciens ateliers constituent un remarquable patrimoine, aujourd’hui menacé par les vicissitudes du temps.

Cette visite permet aussi de raviver une mémoire assoupie, qui fut pourtant, jusqu’aux années 1980, l’un des moteurs de l’économie nîmoise.

Par l’association Passionnément Patrimoine.

Samedi et dimanche à 14h30. Durée : 1h30.

Rendez-vous au rond-point de la rue Sully.

Ancien embarcadère (Sernam) 27 rue sully, Nîmes (rond-point Sernam) Nîmes 30972 Richelieu Gard Occitanie

Au XIXe siècle, l’arrivée du chemin de fer bouleverse l’urbanisme, l’économie et la société, propulsant la ville dans la modernité.

©Ville de Nîmes