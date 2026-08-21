Visite commentée : « Les émaux sens dessus dessous », Musée des beaux-arts de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Visite commentée : « Les émaux sens dessus dessous » Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Musée des beaux-arts de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les émaux sens dessus dessous

Visites de la collection des émaux

Comment un musée présente-t-il ses œuvres au public ? Comment les acquisitions et les expositions viennent-elles bouleverser une collection ?

En vous présentant le nouveau parcours de visite de la collection des émaux, deux guides d’exception, le directeur et le conservateur du musée vous entraînent dans l’histoire du réaménagement de la collection des émaux.

Sur inscription au 05 55 45 98 10.

Musée des beaux-arts de Limoges 1 place de l’Evéché, 87000 Limoges, France Limoges 87000 Les Portes Ferrées Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555459810 https://www.museebal.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555459810 »}] Construction par l’architecte Joseph Brousseau en 1766-1773. Le corps de logis principal, double en profondeur, est précédé d’une cour d’honneur, flanquée de cours secondaires sur lesquelles s’étendent les dépendances. L’édifice occupe une place au cœur de jardins à la française dont le tracé subsiste.

Les émaux sens dessus dessous

Henriette Marty_Coupe bleue_vers 1925_coll. part. © Ville de Limoges -Laurent Lagarde