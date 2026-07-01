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Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du Carré d'Art · Nîmes

Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque du Carré d'Art
Adresse
Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes
Ville
Nîmes
Département
Gard

Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque du Carré d’Art Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez de véritables trésors patrimoniaux conservés à la bibliothèque Carré d’Art.

Bibliothèque du Carré d’Art Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant.
Découvrez de véritables trésors patrimoniaux conservés à la bibliothèque Carré d’Art.

©Bibliothèque Carré d’Art

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