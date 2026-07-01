Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque du Carré d'Art · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : les trésors patrimoniaux de la bibliothèque Carré d’Art Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque du Carré d’Art Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Découvrez de véritables trésors patrimoniaux conservés à la bibliothèque Carré d’Art.
Bibliothèque du Carré d’Art Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant.
Découvrez de véritables trésors patrimoniaux conservés à la bibliothèque Carré d’Art.
©Bibliothèque Carré d’Art
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