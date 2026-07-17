Visite commentée : l’histoire de Bagnères pour les enfants, Musée Salies, Bagnères-de-Bigorre
samedi 19 septembre 2026 · Musée Salies · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Visite commentée : l’histoire de Bagnères pour les enfants 19 et 20 septembre Musée Salies Hautes-Pyrénées
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de Bagnères-de-Bigorre lors d’une visite spécialement conçue pour les enfants à partir de 7 ans, animée par des élèves de première suivant l’enseignement de spécialité.
Rendez-vous sous le musée Salies.
Musée Salies 7 Bd Rolland Castells, 65200 Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 33 79 60 45 https://www.ville-bagneresdebigorre.fr/musees Le musée dispose d’un ascenseur.
HISTOIRE DE BAGNERES POUR LES ENFANTS A 14H, RV sous le Musée Salies, à partir de 7 ans, avec les lycéens élèves de 1ère spécialité.
©
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Concert The Collective l’Excuse BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 17 juillet 2026
- Exposition Animalia BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 18 juillet 2026
- Opération Montagne propre au Grand Tourmalet LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 18 juillet 2026
- Dédicace de Catherine Cesp- librairie Plumes et Bulles librairie Plumes et bulles Bagnères-de-Bigorre 18 juillet 2026
- A la rencontre de la vannerie sauvage avec Sandy Mossion BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 18 juillet 2026