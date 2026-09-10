Visite commentée : l’histoire de la photographie, Musée Édouard Champion, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite commentée : l’histoire de la photographie 19 et 20 septembre Musée Édouard Champion Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Rejoignez-nous lors d’une visite guidée pour en savoir davantage sur l’histoire de la photographie. Samedi à 15h30 et dimanche à 16h30 | 1h | Sur réservation (en l’absence de réservation, l’animation sera annulée 48h avant la date prévue) | Gratuit |

Musée Édouard Champion Avenue du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 05 62 62 »}] Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Étaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui. A la collection de portraits photographiques légués par Édouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

Rejoignez-nous lors d’une visite guidée pour en savoir davantage sur l’histoire de la

© Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion