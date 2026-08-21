Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin, Esplanade du Conservatoire Clément Janequin, Châtellerault
samedi 19 septembre 2026 · Esplanade du Conservatoire Clément Janequin · Châtellerault
Informations pratiques
Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Esplanade du Conservatoire Clément Janequin Vienne
Gratuit. 30 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Découvrez l’histoire du conservatoire, bâtiment emblématique de la Manu, au cours d’une visite guidée.
À l’issue de la visite, profitez d’un intermède artistique proposé par les élèves du conservatoire.
Esplanade du Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean monnet, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine
Découvrez l’histoire du conservatoire, bâtiment emblématique de la Manu. À l’issue de cette visite, un intermède artistique sera proposé par les élèves.
© Grand Châtellerault
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Bistrot Guinguette à Targé Salle de la Grange Châtellerault 21 août 2026
- 2046 Loft Cinémas Châtellerault 21 août 2026
- Soirée Ludique Loft Cinémas Châtellerault 22 août 2026
- La Semaine des (re)Découvertes ! Du 24 au 29 août Gîte Cocottes & Colibri et espace piscine Cocottes & Colibri Châtellerault 24 août 2026
- Atelier d’artiste Cuivres ho naturel Cuivres Ho Naturel Châtellerault 26 août 2026