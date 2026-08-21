Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin, Esplanade du Conservatoire Clément Janequin, Châtellerault

Informations pratiques

Visite commentée : l’histoire du conservatoire Clément Janequin Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00 Esplanade du Conservatoire Clément Janequin Vienne

Gratuit. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du conservatoire, bâtiment emblématique de la Manu, au cours d’une visite guidée.

À l’issue de la visite, profitez d’un intermède artistique proposé par les élèves du conservatoire.

Esplanade du Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean monnet, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châteauneuf Vienne Nouvelle-Aquitaine

Découvrez l’histoire du conservatoire, bâtiment emblématique de la Manu. À l’issue de cette visite, un intermède artistique sera proposé par les élèves.

© Grand Châtellerault