Visite commentée : l’hôtel Davé ouvre ses portes, Hôtel Davé, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Davé · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : l’hôtel Davé ouvre ses portes 19 et 20 septembre Hôtel Davé Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Visite de l’hôtel Davé
L’hôtel Davé ouvre ses portes et dévoile son escalier majestueux, orné de décors peints en rouge pompéien avec motifs floraux et grande frise.
Propriété de l’Académie de Nîmes, ce bâtiment a retrouvé vie après de longs travaux grâce à l’artiste David Bompas qui, en 2024, y a installé « l’Appartement » : un lieu de rencontre, de partage et de convivialité autour de l’art.
Avec son équipe, il vous fait découvrir cet espace fabuleux, sublimé par ses décors en stuc.
Hôtel Davé 30b rue Fenelon 30000 Nîmes Nîmes 30011 Triangle de la Gare Gard Occitanie D’abord hôtel particulier du XIXe siècle, le lieu acceuille également une gallerie d’art. Au bord du Boulevard Talabot
Proche de l’arrêt Talabot (l.32)
️ Visite de l’hôtel Davé
© L’Appartement
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