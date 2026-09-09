Visite commentée : l’hôtel des postes, un monument historique art déco, Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage, Le Touquet-Paris-Plage
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Visite commentée : l’hôtel des postes, un monument historique art déco Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Bâti en 1927, l’Hôtel des Postes, fraîchement restauré, est aujourd’hui le monument Art Déco, inscrit aux Monuments historiques de la station. Ce bâtiment regorge de détails typiques de ce mouvement des Années folles : formes géométriques, fers forgés, céramiques, typographies emblématiques. Saurez-vous reconnaître toutes ces inspirations ?Samedi à 10h & 11h (durée : 45min) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ : perron de l’Hôtel des Postes, 100 rue de Metz | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&CO
Hôtel des Postes du Touquet-Paris-Plage 100 rue de Metz, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}, {« link »: « http://%C2%A7lequet.com »}]
Bâti en 1927, l’Hôtel des Postes, fraîchement restauré, est aujourd’hui le monument Art Déco, inscrit aux Monuments historiques de la station. Ce bâtiment regorge de détails typiques de ce mouvement…
© Loïc VAMBRE
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