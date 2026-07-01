Visite commentée : « Nîmes Protestante », Maison du protestantisme, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : « Nîmes Protestante » Samedi 19 septembre, 14h00 Maison du protestantisme Gard

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite du Petit Temple, récemment restauré, puis du Grand Temple, aujourd’hui marqué par un important état de dégradation.

Cette découverte sera également l’occasion d’explorer une portion largement méconnue du rempart de l’enceinte romaine.

Par l’Église protestante unie de Nîmes.

Samedi à 14h. Durée : 2h.

Rendez-vous à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude-Brousson.

Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Cette ancienne maison faisait partie du couvent des Ursulines, chargé de l’éducation catholique de jeunes filles protestantes. Elle devient maison presbytérale en 1836. Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui des expositions et une bibliothèque possédant un remarquable fonds ancien du XIXe siècle.

Visite du Petit Temple, récemment restauré, puis du Grand Temple, aujourd’hui marqué par un important état de dégradation.

©Ville de Nîmes