Visite commentée : Occitan, gardien du patrimoine dans la toponymie Nîmoise, Maison Carrée, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : Occitan, gardien du patrimoine dans la toponymie Nîmoise Samedi 19 septembre, 10h00 Maison Carrée Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Au XIXe siècle, l’habitude est prise de rebaptiser certaines rues avec des noms d’hommes célèbres, au détriment d’appellations plus significatives des lieux : noms de vieux métiers ou dénominations liées à l’aspect général de la rue.

Cette manie des grands noms contribue à uniformiser la ville et à effacer une partie du patrimoine culturel des habitants.

Cette visite propose de redécouvrir ce patrimoine populaire, façonné par l’œuvre du temps.

Maison Carrée Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie 33466218256 Edifice construit près du carrefour des deux voies principales, le cardo maximus et le decumanus maximus, à l’emplacement où s’élevait généralement le forum. Le monument était dédié à Caius Cesar et Lucius Cesar, fils adoptifs de l’empereur Auguste. C’est un temple caractéristique de l’architecture romaine par son ordonnance pseudopériptère où des demi-colonnes simulent une galerie latérale ouverte et par le podium aux parois verticales sur lequel elle s’élève. La Maison Carrée était entourée d’une cour à portique. Il en subsiste un fragment de l’entablement, de la corniche et les bases d’une partie de sa colonnade. L’ornementation est d’ordre corinthien. Entre le XIIIe et le XVe siècle, la Maison Carrée servit d’hôtel de ville. En 1670, elle est vendue aux Augustins qui en firent leur église. Après la Révolution, elle abrita d’abord les archives départementales avant de devenir un musée en 1823.

Au XIXe siècle, l’habitude est prise de rebaptiser certaines rues avec des noms d’hommes célèbres, au détriment d’appellations plus significatives des lieux : noms de vieux métiers ou dénominations à…

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