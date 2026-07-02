Visite commentée : Paloma, scène de musiques actuelles, Paloma, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Visite commentée : Paloma, scène de musiques actuelles Samedi 19 septembre, 09h30 Paloma Gard
Gratuit. Sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Poussez les portes de Paloma pour découvrir les coulisses, les métiers et les activités d’une Scène de musiques actuelles.
Une partie de l’équipe sera présente pour répondre aux questions que vous vous êtes toujours posées.
Paloma 250 Chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Mas de Mingue Gard Occitanie 0411940010 https://paloma-nimes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://paloma-nimes.fr/ »}] Conçue en 2012 par Michel Bertreux de l’agence d’architecture Tetrarc, Paloma est la scène de musiques actuelles de Nîmes et de sa région. Ce bâtiment de 5000 m², doté des dernières technologies numériques, exprime au travers de ses formes et de son envergure l’énergie créatrice : il « pousse les murs, les déforme, les allonge, les projette dans l’espace…».
Poussez les portes de Paloma pour découvrir les coulisses, métiers et activités d’une Scène de Musiques Actuelles. Une partie de l’équipe sera présente et à disposition pour répondre aux questions !…
©Ville de Nîmes
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