Visite commentée Para bellum Musée de Valence Valence

Valence

Visite commentée Para bellum

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

en plus du billet d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’histoire est ponctuée de guerres, de luttes ou de révolutions dont les artistes se sont faits les témoins.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

History is punctuated by wars, struggles and revolutions witnessed by artists.

L’événement Visite commentée Para bellum Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme