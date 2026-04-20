Visite commentée Para bellum Musée de Valence Valence
Visite commentée Para bellum Musée de Valence Valence dimanche 28 juin 2026.
Valence
Visite commentée Para bellum
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
en plus du billet d’entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28 15:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’histoire est ponctuée de guerres, de luttes ou de révolutions dont les artistes se sont faits les témoins.
.
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
History is punctuated by wars, struggles and revolutions witnessed by artists.
L’événement Visite commentée Para bellum Valence a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Conférence L’Abbaye cistercienne de Léoncel Maison de la Vie Associative, salle 1 Valence 20 avril 2026
- Salon de l’Industrie RSD3 Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac Valence 21 avril 2026
- Pitch Presque Parfait #31, Palais des expositions Jacques Chirac, Valence 21 avril 2026
- Mardis de la musique de chambre Quintette avec piano Théâtre de la ville Valence 21 avril 2026
- Spectacle de flamenco Tchamàn La Movida Lux Scène Nationale Valence 22 avril 2026