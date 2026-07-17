Visite commentée : présentation des travaux de la tour Saint-Nicolas, Tour Saint-Nicolas, La Rochelle

Informations pratiques

Visite commentée : présentation des travaux de la tour Saint-Nicolas Samedi 19 septembre, 10h30, 11h30 Tour Saint-Nicolas Charente-Maritime

Gratuit. Réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Samedi 19 septembre, à 10h30 et 11h30, deux visites spécifiques sont proposées autour des travaux de la tour Saint-Nicolas, en compagnie d’Olivier Salmon, architecte en chef des monuments historiques.

Rendez-vous au pied de la tour Saint-Nicolas.

Réservation en ligne sur le site internet des tours de La Rochelle : www.tours-la-rochelle.fr

25 personnes maximum par visite.

Gratuit.

Tour Saint-Nicolas Rue de l’Armide, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.tours-la-rochelle.fr »}] Partie des fortifications maritimes. Le port a conservé l’aspect général qu’il avait au Moyen Age et les principaux ouvrages qui défendaient son entrée. Sont à peu près intacts le phare qui l’éclairait au XVe siècle (tour de la Lanterne) ; la tour de la Chaîne construite au XIIIe siècle et remaniée au XVe, dans laquelle se trouvait l’appareil nécessaire à fermer l’entrée du port ; la courtine qui réunissait les deux tours ; le donjon ou tour Saint-Nicolas, terminé en 1384, qui commandait la passe.

Samedi 19 septembre à 10h30 et 11h30, deux visites spécifiques sont programmées autour de la présentation des travaux de la tour Saint-Nicolas, par Olivier Salmon, Architecte en chef des monuments …

© Damien Lachas