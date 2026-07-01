Visite commentée : Radio Rayvox, Radio Rayvox, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : Radio Rayvox 19 et 20 septembre Radio Rayvox Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio radio des années 1950 ! La web-radio nîmoise Rayvox vous ouvre ses portes pour une visite guidée de son installation ORTF entièrement restaurée.

L’histoire, la configuration et le fonctionnement des espaces régie et studio vous seront dévoilés. Vous pourrez également écouter et comparer 100 ans d’évolution technologique.

Visites guidées samedi et dimanche, de 14h à 18h. Durée : 15min.

Atelier « Interview, l’histoire imaginée »

Testez le matériel radiophonique, micros, casques, et créez votre propre histoire de la technique à partir d’images ou d’objets.

Samedi et dimanche, de 14h à 18h. Durée : 20min.

Radio Rayvox 7 rue petit., 30017 Nîmes Nîmes 30017 Gambetta Gard Occitanie https://www.rayvox.org/ Rayvox est une webradio à but non lucratif basée à Nîmes, engagée dans la promotion de la musique, des arts et de la culture.

La radio compte une équipe d’environ trente bénévoles qui opèrent depuis un local comprenant un studio d’enregistrement, une cabine de prise de son analogique, ainsi qu’un ensemble de matériel numérique dédié à la diffusion. Le résultat se traduit par une programmation régulière comprenant une vingtaine d’émissions, des podcasts, des diffusions en direct de concerts, des partenariats, ainsi que des enregistrements de maquettes pour des groupes émergents ou professionnels.

Immergez-vous dans l’ambiance d’un studio radio des années 1950 ! La web-radio nîmoise Rayvox vous ouvre ses portes. Découvrez lors d’une visite guidée son installation ORTF entièrement restaurée. la…

©Radio Rayvox