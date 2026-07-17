Visite commentée « Saint-Pierre, trait d’union de l’histoire », Salle du patrimoine, Vienne

Informations pratiques

Visite commentée « Saint-Pierre, trait d’union de l’histoire » 19 et 20 septembre Salle du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Parmi les plus anciennes églises de France, Saint-Pierre naît au IVᵉ siècle sur un site antique. De basilique funéraire à abbaye, puis musée archéologique dès 1807, elle accueillera prochainement le Musée départemental d’Histoire de Vienne après sa rénovation.

Une occasion rare d’explorer le monument « à nu » avant sa transformation.

Visite animée par le service Animation du patrimoine, Ville d’art et d’histoire en partenariat avec le Musée départemental d’Histoire de Vienne.

Salle du patrimoine 1 place du Jeu-de-Paume 38200 vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 78 31 54 http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}] Centre d’Interpretation de l’Architecture et du Patrimoine dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire.

Parmi les plus anciennes églises de France, Saint-Pierre naît au IVᵉ siècle sur un site antique. De basilique funéraire à abbaye, puis musée archéologique dès 1807, elle accueillera prochainement le …

©Département de L’Isère