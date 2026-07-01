Visite commentée : Sauvons notre Wagon !, Le Wagon, Saint-Denis
vendredi 18 septembre 2026 · Le Wagon · Saint-Denis
Informations pratiques
Visite commentée : Sauvons notre Wagon ! 18 – 20 septembre Le Wagon Seine-Saint-Denis
Tarif 1 euro ; Gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans ; 25 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Visites guidées sur l’histoire de la voiture (1ère voiture-restaurant du Capitole, 1er train à grande vitesse français, sortie d’usine en 1966) assurées par Hervé Gaillaguet (architecte en charge du projet de réhabilitation) et par Marc Ménard (association des Bénévoles Retraités SNCF).
Le Wagon 15 bis avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0784401997 https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.facebook.com/LesDionysiaques [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-dionysiaques »}] 1ère voiture-restaurant (1966) du Capitole, 1er train à grande vitesse français. Label « Patrimoine d’intérêt régional ». Restaurant d’insertion de la Protection judiciaire de la jeunesse de 1992 à 2008. Racheté en 2021 par l’association « Les Dionysiaques » qui organise des évènements culturels avant une réhabilitation en café-restaurant culturel. Métro 13 Basilique ou Université
Visite commentée
©Sébastien Mestre
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