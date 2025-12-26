Visite commentée sur Les célébrités des Relais, Maison « Les Relais », Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Visite commentée sur Les célébrités des Relais 19 et 20 septembre Maison « Les Relais » Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 15h pour une visite commentée sur Les célébrités des Relais par Jean-Marie Pinçon. Vous pourrez également participez à une vente de publications et dédicaces au Parc de la maison Les Relais par Thierry Hueber.

Maison « Les Relais » 46 avenue du Général de Gaulle, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Datée sous son fronton de 1807, la maison fut, à l’origine, le corps central du relais de la Poste aux chevaux qui venait de quitter le centre-ville pour s’établir dans le faubourg sud de Villeneuve-sur-Yonne, où son activité se prolongea une cinquantaine d’années, jusqu’à l’essor du chemin de fer dans la vallée.

À la toute fin du XIXe siècle, Thadée Natanson, directeur de La Revue blanche, et son épouse Misia, alors « en quête d’une grande maison au bord de l’eau qui ne fût pas trop loin de Paris» (*), eurent un coup de cœur lors d’une excursion pour cet ancien relais. La vaste demeure et son parc boisé furent alors, de 1897 à 1899, le lieu de villégiature de leurs amis écrivains et artistes, au premier rang desquels les peintres nabis Vuillard, Bonnard, Roussel et Vallotton, ainsi que Toulouse-Lautrec, leur inspirant de nombreux tableaux aujourd’hui disséminés dans les musées et collections du monde entier.

Plus près de nous, après avoir perdu les deux ailes qui flanquaient son bâtiment principal, la maison fut, de 1975 à 1982, la propriété de l’écrivain Bernard Clavel (prix Goncourt 1968), qui y écrivit notamment La lumière du lac (paru en 1977) et Le Rhône ou les métamorphoses d’un dieu (paru en 1979).

Guidés par une volonté commune de faire découvrir –ou mieux connaître– le site et les temps forts de son passé, le propriétaire et l’association Les Amis du Vieux Villeneuve-sur-Yonne, organisent chaque année des circuits de visite thématiques aux abords de la maison et dans le parc. Conjointement aux évocations historiques, le lieu redevient source d’inspirations et diverses initiatives artistiques ont déjà vu le jour : création de sculptures sur bois et œuvres de land-art, sur lesquelles le temps et la nature impriment peu à peu leur marque ; duos de chant sous les arbres ; ou encore représentations de saynètes sur la terrasse. Enfin, les journées d’ouverture mettent également l’accent sur le précieux patrimoine végétal du parc, labellisé « Ensemble arboré remarquable » en 2023.

Après une campagne de travaux extérieurs de sauvegarde soutenue par la Fondation du Patrimoine, le projet de restauration de la maison se poursuivra à l’intérieur, au rez-de-chaussée, pour permettre à terme de l’ouvrir à la visite et d’y présenter, dans des pièces demeurées quasi inchangées depuis leurs illustres occupants, diverses animations telles que expositions, lectures, concerts, etc.

(*) SERT Misia, Misia, Paris, Gallimard, 1952.

15h samedi et dimanche : Visite commentée sur Les célébrités des Relais par Jean-Marie Pinçon

© Musée-Galerie Carnot LBS