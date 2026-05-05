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Visite commentée « Sur les traces de Samarobriva », Office de Tourisme – Amiens, Amiens

Visite commentée « Sur les traces de Samarobriva », Office de Tourisme – Amiens, Amiens

Visite commentée « Sur les traces de Samarobriva », Office de Tourisme – Amiens, Amiens dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Office de Tourisme - Amiens

Adresse : 23 Place Notre Dame, 80000 Amiens

Ville : 80000 Amiens

Département : Somme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : réservation : bit.ly/resaAMAH

Visite commentée « Sur les traces de Samarobriva » Dimanche 14 juin, 11h00 Office de Tourisme – Amiens Somme

réservation : bit.ly/resaAMAH

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

Partez à la découverte de Samarobriva, ancêtre de Amiens, et remontez le temps à l’époque gallo-romaine.
Cette visite guidée vous dévoile l’organisation de la ville antique, ses vestiges et le quotidien de ses habitants. Au fil du parcours, laissez-vous guider à travers les traces visibles et cachées de cette cité prospère, carrefour d’échanges en Gaule romaine.
Une immersion vivante et accessible pour mieux comprendre les origines de la ville.

Office de Tourisme – Amiens 23 Place Notre Dame, 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France
Partez à la découverte de Samarobriva, ancêtre de Amiens, et remontez le temps à l’époque gallo-romaine.

©L.Rousselin

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