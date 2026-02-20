Visite commentée Tence
Visite commentée Tence lundi 3 août 2026.
Visite commentée
RDV Ancienne École de Chaumargeais Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 15:30:00
fin : 2026-08-03 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition, les enfants cachés 39-45 et l’école des Prophètes à Istor.
.
RDV Ancienne École de Chaumargeais Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 tence@ot-hautlignon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibition, hidden children 39-45 and the Prophets school in Istor.
L’événement Visite commentée Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon