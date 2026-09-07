Visite commentée – Théâtre de Lorient, TDL – Salle Marie Dorval, Lorient

Informations pratiques

Visite commentée – Théâtre de Lorient Samedi 19 septembre, 11h00 TDL – Salle Marie Dorval Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Découverte des coulisses par l’équipe des Relations avec le public et visite artistique de la salle Marie Dorval.

Présentation de la saison 2026/2027 par Alice Trousset et Simon Delétang.

TDL – Salle Marie Dorval Parvis du Grand Théâtre, 56100 Lorient, France Lorient 56100 Morbihan Bretagne 0297022270 https://www.theatredelorient.fr Le Théâtre de Lorient est un Centre dramatique national depuis 2003. A l’origine Centre dramatique régional créé en 1986 sous l’impulsion de Jean Le Scouarnec, et installé depuis 1988 dans un ancien cinéma, le Studio Merville, il devient le Théâtre Quai Ouest. Bus T1, T2, T3, T4, 10, 11, 13, 14, 40E, 41E, 42E arrêt « Sécurité Sociale », « Léon Blum » ou « Mail du Faouëdic » Bateau B1, B2 ou B5

Découverte des coulisses par l’équipe des Relations avec le public et visite artistique de la salle Marie Dorval.

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