Visite commentée : tout savoir sur le Street Art, Église Saint-Baudile, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : tout savoir sur le Street Art Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Baudile Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Les quartiers Richelieu et Gambetta prennent des couleurs grâce aux différentes éditions du festival L’Expo de Ouf ! Partez à la découverte des fresques monumentales qui habillent les façades des maisons dans ce musée à ciel ouvert.

Initiez-vous au vocabulaire et aux codes du street art : tags, graffitis, collages ou encore pochoirs sont autant de techniques qui n’auront plus de secrets pour vous.

Vandales, avez-vous dit ? Et si le street art était en fait le mouvement artistique du XXIe siècle ?

Visite avec une guide-conférencière, le dimanche à 10h. Durée : 2h.

Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Baudile, place Gabriel-Péri.

Église Saint-Baudile Place Gabriel Péri, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie Cette église dédiée à Saint-Baudile, martyr et patron de la ville de Nîmes, illustre parfaitement l’architecture néo-gothique du XIXe siècle.

Elle possède notamment deux clochers en façade surmontés de hautes flèches qui atteignent 70 mètres. À l’intérieur, la hauteur sous voûtes est de 20 mètres. En forme de croix latine, d’une longueur totale de 65 mètres pour 30 mètres de largeur au niveau du transept, c’est la plus grande église de Nîmes avec une capacité d’accueil de 3 000 personnes.

Les quartiers Richelieu et Gambetta prennent des couleurs grâce aux différentes éditions du festival L’Expo de Ouf ! Partez à la découverte des fresques monumentales qui habillent les façades des ce …

©Ville de Nîmes