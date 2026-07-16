Visite commentée : « Traversée », Carré d’art, Nîmes

Informations pratiques

Visite commentée : « Traversée » Samedi 19 septembre, 14h30 Carré d’art Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Découvrez une collection constituée à partir de 1986, qui réunit près de 700 œuvres de 1960 à nos jours.

Ce nouveau parcours met l’accent sur les groupes Supports/Surfaces et ABC, avec un focus sur la donation Alain Clément. La collection présente également de nouvelles générations d’artistes qui interrogent les notions de frontière et de migration.

Vous pourrez aussi découvrir le travail du photographe Sébastien Arrighi, exposé sur le mur Foster.

Carré d’art Place de la Maison Carrée, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie +33466763570 https://www.carreartmusee.com Installé depuis 1993 dans le superbe bâtiment conçu par Lord Norman Foster, la collection du musée d’art contemporain illustre la période des années 1960 à nos jours, avec près de 400 œuvres. Parking : Maison Carrée, 9 places d’Assas. Tél : 04 66 67 26 76 (431 places dont 11 PMR) Bus : lignes 2, 3, A, B, C, D, I, J (arrêts Carré d’Art, Antonin, Rue Racine) Bâtiment accessible à tous

Visite de la collection constituée à partir de 1986 qui réunit près de 700 œuvres de 1960 à nos jours. Ce nouveau parcours met l’accent sur les groupes Support/Surfaces et ABC, avec un focus sur la…