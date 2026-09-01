Visite commentée Uzès exposition V Photographies de l’évêché Salle exposition Ancien Evêché Uzès

Informations pratiques

Uzès

Visite commentée Uzès exposition V Photographies de l’évêché

Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Gratuit pour les de 15 ans et les groupes scolaires.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

En 1941, le gouvernement de Vichy crée les Groupes Mobiles de Réserve, forces de sécurité surtout occupées à traquer les résistants. L’ancien évêché d’Uzès devient alors la caserne du GMR Cévennes triste transformation d’un monument déchu.

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Salle exposition Ancien Evêché Place de l’Evêché Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 11 71 94 15 exposition@uzes.fr

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English : Guided tour Uzès exhibition V Photographs from the bishop’s palace

In 1941, the Vichy government created the Groupes Mobiles de Réserve, a security force dedicated to tracking down Resistance fighters. The former bishopric of Uzès became the barracks of the GMR Cévennes: a sad transformation of a fallen monument.

L’événement Visite commentée Uzès exposition V Photographies de l’évêché Uzès a été mis à jour le 2026-04-05 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard