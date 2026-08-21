Visite-conférence au Cryptoportique, Cryptoportique, Reims

Informations pratiques

Visite-conférence au Cryptoportique Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 Cryptoportique Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Un archéologue du service archéologie du Grand Reims vous présentera l’histoire du cryptoportique, ainsi que les travaux actuels.

Cryptoportique 6 Place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est https://www.reims.fr/la-ville-de-reims/festivals-et-evenements/les-journees-europeennes-du-patrimoine/visite-virtuelle-n4-decouverte-des-secrets-du-cryptoportique [{« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Classé au titre des Monuments Historiques en 1923, c’est le seul monument antique qui nous soit parvenu, avec la porte de Mars. Transport en commun : CITY BUS – Arrêt « Forum »

Un archéologue du service archéologie du Grand Reims vous présentera l’histoire du cryptoportique, ainsi que les travaux actuels.

© Ville de Reims