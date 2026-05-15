Visite Contée du Musée du Peigne et de la Plasturgie, Musée du Peigne et de la Plasturgie, Oyonnax
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Peigne et de la Plasturgie · Oyonnax
Informations pratiques
Visite Contée du Musée du Peigne et de la Plasturgie 19 et 20 septembre Musée du Peigne et de la Plasturgie Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Venez découvrir cette nouvelle visite commentée, spécialement dédiée aux plus petits ! Ils pourront ainsi en apprendre plus sur Oyonnax, son histoire ou encore les différentes manières de créer un peigne artisanal !
Musée du Peigne et de la Plasturgie 88 Cours de Verdun, 01100 Oyonnax Oyonnax 01100 La Forge Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 81 96 82 https://www.oyonnax.fr/mes-loisirs/culture/musee-du-peigne-et-de-la-plasturgie/ [{« type »: « phone », « value »: « 0474819682 »}]
Venez découvrir cette nouvelle visite commentée, spécialement dédiée aux plus petits ! Ils pourront ainsi en apprendre plus sur Oyonnax, son histoire ou encore les différentes manières de créer un !…
©Musée du Peigne et de la Plasturgie
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