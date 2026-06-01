Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial Compiègne
Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial Compiègne samedi 27 juin 2026.
Compiègne
Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial
Place du Général de Gaulle Compiègne Oise
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de la dernière impératrice des Français, viens écouter les histoires d’Eugénie et de son fils, le Prince impérial !
Durée 1h
À partir de 5 ans
À l’occasion du bicentenaire de la naissance de la dernière impératrice des Français, viens écouter les histoires d’Eugénie et de son fils, le Prince impérial !
Durée 1h
À partir de 5 ans .
Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the bicentenary of the birth of the last French Empress, come and listen to the stories of Eugenie and her son, the Imperial Prince!
Duration: 1 hour
Ages 5 and up
L’événement Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial Compiègne a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
À voir aussi à Compiègne (Oise)
- Du Mont-Saint-Michel au Château de Pierrefonds Un itinéraire au service du patrimoine Compiègne 17 juin 2026
- Fête de la musique | Résidence Montana Compiègne 19 juin 2026
- Nos beaux-parents Compiègne 19 juin 2026
- Église Saint-Jacques de Compiègne de l’archéologie de haut vol ! Compiègne 20 juin 2026
- Concert | De l’ombre à la lumière, une histoire de jazz Compiègne 20 juin 2026