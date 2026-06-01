Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial Compiègne samedi 27 juin 2026.

Compiègne

Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de la dernière impératrice des Français, viens écouter les histoires d’Eugénie et de son fils, le Prince impérial !

Durée 1h

À partir de 5 ans

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de la dernière impératrice des Français, viens écouter les histoires d’Eugénie et de son fils, le Prince impérial !

Durée 1h

À partir de 5 ans .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

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English :

On the occasion of the bicentenary of the birth of the last French Empress, come and listen to the stories of Eugenie and her son, the Imperial Prince!

Duration: 1 hour

Ages 5 and up

L’événement Visite contée | Eugénie et le Prince Impérial Compiègne a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme