Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel
Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel vendredi 17 juillet 2026.
Étel
Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel
3 Impasse Jean Bart Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-23 10:45:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-23 2026-07-30
Plongez en famille dans un voyage au cœur du patrimoine local avec Le tapis magique de la rivière d’Étel !
À travers notre tapis à histoires, petits et grands sont invités à embarquer pour une aventure où la rivière d’Étel dévoile ses secrets. Venez écouter l’histoire de Youn, gardien des huîtres sur l’île du Nohic , Firmin le pêcheur qui affronte les tourbillons du Pont Lorois ou le Dr Griffon qui soigne des patients pas comme les autres au Château du Stang !
Sur réservation, en famille à partir de 4 ans.
Un moment suspendu, entre terre et mer, où l’imaginaire fait naviguer les esprits. .
3 Impasse Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67
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English :
L’événement Visite contée Le Tapis Magique de la Rivière d’Etel Étel a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT 56
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