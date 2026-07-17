Visite contée : Lise et Pierre à l’Orangerie, Parc de l’Orangerie, Strasbourg

Informations pratiques

Visite contée : Lise et Pierre à l’Orangerie 19 et 20 septembre Parc de l’Orangerie Bas-Rhin

RDV devant l’entrée du bowling du Parc de l’Orangerie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous conter le parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre et Lise.

Lors de cette visite contée, familiale et accessible aux enfants de 3 à 6 ans, il sera question d’un prince, d’une jolie maison alsacienne, de cigognes qui claquettent et de lieux cachés au cœur de l’Orangerie.

Choix de la date au moment de la réservation.

Parc de l’Orangerie 4 Boulevard de l’Orangerie, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Quartier européen-Orangerie-Robertsau Bas-Rhin Grand Est 0388522828 https://www.visitstrasbourg.fr/fiche-sit/F223009094_le-parc-de-l-orangerie-strasbourg/ [{« type »: « link », « value »: « https://jep26pierrelise.eventbrite.fr »}] Jardin réalisé par deux maires : le premier jardin par le baron Jean-Frédéric de Turckheim (1830-1835) , continué par Georges-Frédéric Schutzenberger (1837-1848) , transformé en 1895 par l’architecte Ott. Les serres métalliques sont détruites en 1880. Bâtiment en bois de l’orangerie construit en 1807 par l’architecte Boudhors, brûlé en 1968 et reconstruit à l’identique par Robert Will. Edification des bâtiments du Conseil de l’Europe en 1976 par Henry Bernard. Tram E – arrêt Droits de l’homme. Bus 6, 30 ou 72 – arrêt Orangerie.

Laissez-vous conter le parc de l’Orangerie en compagnie de Pierre et Lise.

© Edith_Lauton_EMS