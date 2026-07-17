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Visite contée : mémoires de la Grenouille, Place du château, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place du château · Strasbourg

Visite contée : mémoires de la Grenouille, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du château
Adresse
Place du château, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
RDV devant l'oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans

Visite contée : mémoires de la Grenouille 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

RDV devant l’oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Suivez les tribulations d’une grenouille éternelle qui vous contera l’histoire de la place du Château depuis l’époque romaine.
Rencontres insolites et voyages dans le temps seront au rendez-vous de cette visite en famille, destinée aux enfants de 3 à 6 ans.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26grenouille.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.
Suivez les tribulations d’une grenouille éternelle qui vous contera l’histoire de la place du Château depuis l’époque romaine.

© Frantisek Zvardon – Strasbourg Eurométropole

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