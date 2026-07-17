Visite contée : mémoires de la Grenouille, Place du château, Strasbourg

Informations pratiques

Visite contée : mémoires de la Grenouille 19 et 20 septembre Place du château Bas-Rhin

RDV devant l’oriflamme près du stand place du Château. Choix du créneau horaire à la réservation. Destinée aux enfants de 3 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:00:00+02:00

Suivez les tribulations d’une grenouille éternelle qui vous contera l’histoire de la place du Château depuis l’époque romaine.

Rencontres insolites et voyages dans le temps seront au rendez-vous de cette visite en famille, destinée aux enfants de 3 à 6 ans.

Place du château Place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://jep26grenouille.eventbrite.fr »}] La place du château a longtemps été le lieu de représentation du pouvoir religieux. Elle est entourée de façades monumentales édifiées au fil des siècles: la cathédrale au nord, le lycée Fustel-de-Coulanges à l’est, le palais Rohan et la maison de l’Œuvre Notre-Dame au sud, et le 5e Lieu à l’ouest.

Suivez les tribulations d’une grenouille éternelle qui vous contera l’histoire de la place du Château depuis l’époque romaine.

© Frantisek Zvardon – Strasbourg Eurométropole