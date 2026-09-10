Visite contée, Musée Chintreuil, Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Visite contée 19 et 20 septembre Musée Chintreuil Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des histoire pour les petits dans le monde des insectes

Musée Chintreuil 66 Rue Mal de Lattre de Tassigny, 01190 Pont-de-Vaux, France Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0385514565 http://www.musee-chintreuil.com Le musée s’organise autour de quatre axes principaux : les beaux-arts, l’histoire locale, l’ethnographie régionale et l’histoire naturelle ;

– Beaux-Arts : aux côtés des toiles du paysagiste Chintreuil, sont exposées celles de peintres régionaux des XIXe et XXe siècles.

– Histoire locale : vingt-et-un hommes, d’époques et d’origines sociales différentes, évoquent la richesse de la cité pontévalloise. Un hommage particulier est rendu à Joubert.

– Ethnologie : collection de coiffes, de chapeaux bressans, et d’objets utilitaires des siècles passés.

– Histoire naturelle : cabinet de curiosités d’Édouard Berthet donné au musée en 1869. La salle d’écologie met en lumière les différents phénomènes naturels remarquables du canton de Pont-de-Vaux. Les prairies inondables du Val de Saône, les dunes de sable du site des Charmes à Sermoyer, la lande tourbeuse des Oignons à Boz, l’île aux oiseaux de la Motte à Saint-Bénigne sont des lieux inhabituels et protégés qui abritent une faune et une flore des plus étonnantes.

Des histoire pour les petits dans le monde des insectes

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