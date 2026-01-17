Visite costumée : Les enfants en costume ! Quartier napoléonien, Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY, Pontivy

Visite costumée : Les enfants en costume ! Quartier napoléonien 17 juillet – 21 août, les vendredis Office de tourisme de Pontivy Communauté, Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen, 56300 PONTIVY Morbihan

Sur réservation (sauf en ligne) | Tarifs : enfants 7€ (de 6 à 12 ans) ; accompagnant 5€ ; famille 22€ (2 adultes + 2enfants). Durée : 1h.

Début : 2026-07-17T10:30:00+02:00 – 2026-07-17T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T10:30:00+02:00 – 2026-08-21T11:30:00+02:00

Faire découvrir la Révolution française, Napoléon Ier et Napoléon III aux enfants tout en s’amusant, c’est possible ! Lors de cette visite guidée familiale, le guide et les enfants seront costumés à la mode napoléonienne. Initiation à l’escrime et danse de l’époque leur permettront de découvrir le 19e siècle en s’amusant.

