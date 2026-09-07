Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny, Mémorial de la Shoah de Drancy, Drancy

Informations pratiques

Visite couplée du Mémorial de la Shoah de Drancy et du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny Dimanche 20 septembre, 10h30 Mémorial de la Shoah de Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Le Mémorial de la Shoah se situe face à la cité de la Muette de Drancy, un lieu destiné à l’origine à la construction de logements sociaux. Réquisitionné par l’Allemagne nazie en 1941, le lieu devient un camp d’internement, puis le principal camp de transit des Juifs déportés de France pendant la guerre. Entre 1942 et 1944, plus de 63 000 Juifs y furent internés avant leur déportation. À partir de juillet 1943, la gare de Bobigny devient le principal lieu de départ vers Auschwitz‑Birkenau. Plus de 22 500 Juifs en partirent. Aujourd’hui, les deux sites préservent et transmettent la mémoire de la Shoah.

DÉROULÉ

Rendez-vous au Mémorial de la Shoah de Drancy à 10h30. Visite de 1h15.

Déplacement en transports en commun vers le Mémorial de la gare de déportation de Bobigny (vous serez accompagnés).

Visite du Mémorial de la gare de déportation de Bobigny. Visite de 1h15.

N.B. : Il est nécessaire d’avoir un ticket de transport ou un forfait Navigo pour le trajet en bus.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112 avenue Jean-Jaurès 93700 Drancy Drancy 93700 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 83 04 01 https://drancy.memorialdelashoah.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-couplee-drancy »}] 80 ans après le début de la déportation des juifs de France vers les camps d‘extermination nazis, le Mémorial de la Shoah a ouvert à Drancy un nouveau lieu d’histoire et d’éducation situé face à la Cité de la Muette. Réalisé à l’initiative et grâce au soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ce centre a pour vocation de présenter l’histoire du camp de Drancy. Habitat collectif bâti dans les années 1930 mais jamais achevé, la Cité de la Muette devient en 1941 un camp d’internement, puis en 1942 le camp de regroupement des juifs de France en vue de leur déportation vers les camps d’extermination.

Entre mars 1942 et août 1944, environ 64 000 des 76 000 juifs déportés de France sont passés par Drancy. À nouveau habitée depuis 1948, la Cité de la Muette a vu se construire peu à peu la mémoire du camp de Drancy : pose de plaques commémoratives, érection d’un monument du souvenir, classement des bâtiments au titre des monuments historiques depuis 2001. Construit sur un terrain cédé gracieusement par la mairie de Drancy, ce mémorial offre une vue panoramique sur la Cité de la Muette. Il s’articule sur 5 niveaux : une salle de conférence au sous-sol, des espaces d’accueil au rez-de-chaussée et des salles pédagogiques.

Une exposition permanente à laquelle ont contribué le documentariste Patrick Rotman et la réalisatrice Delphine Gleize, retrace l’histoire et le fonctionnement du camp, ainsi que la vie quotidienne des internés. Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, le Mémorial de la Shoah à Drancy est un lieu de médiation entre le site de l’ancien camp et le public, un lieu d’histoire et de transmission. Il permet au public de mieux connaître l’histoire de la Cité de la Muette et notamment le rôle central du camp de Drancy dans l’exclusion des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la mise en œuvre de la « Solution finale » par les nazis en France, avec la complicité du gouvernement de Vichy. En transports en commun

Métro Ligne 5 – arrêt Bobigny Pablo Picasso puis bus 251 arrêt « Place du 19 mars 1962 »

RER B Le Bourget, puis bus 143

Bus 143 arrêt Square de la Libération.

Bus 151, 251, 551 et 684 arrêt Place du 19 mars 1962

En voiture

Parking du marché : avenue Jean-Jaurès

Le parking est gratuit pendant 2h avec un disque de stationnement.

Etablissement accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Ouvert du dimanche au jeudi, de 10h à 18h.

Fermé vendredi et samedi.

Fermetures annuelles : le 11 novembre, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai, le 14 juillet.

Fermetures certains jours de fêtes juives

Une fois par mois, une navette gratuite est organisée depuis Paris en fonction de la programmation.

Visite commentée

©De haut en bas : Cité de la muette ® Manolo Mylonas, Département de la Seine-Saint-Denis / © Mémorial de la gare de déportation de bobigny