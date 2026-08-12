Visite « dans l’œil du restaurateur » avec Bruno Tilmant d’Auxy, Musée Cécile Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh

Informations pratiques

Visite « dans l’œil du restaurateur » avec Bruno Tilmant d’Auxy Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Cécile Sabourdy Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite « l’œil du restaurateur »

avec Bruno Tilmant d’Auxy, restaurateur d’œuvre d’art

Durant une heure, suivez le restaurateur Bruno Tilmant d’Auxy dans les salles du musée. Au programme, une discussion sur la restauration des créations des artistes Naïfs, Bruts & Singuliers.

Musée Cécile Sabourdy 2 Rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, France Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555006773 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com Ce musée d’art consacré aux Naïfs, Bruts et Singuliers permet d’aborder les sujets les plus divers au travers des peintures, dessins, gravures, sculptures, objets d’arts et tapisseries présentés par roulement au gré des expositions. A 20 min au sud de Limoges, autoroute A20 sorties 40 ou 41.

Visite « l’œil du restaurateur »

©MJCS