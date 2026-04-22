Visite d’atelier, L’atelier du papier, Brioude

Visite d’atelier Samedi 23 mai, 18h00 L’atelier du papier Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Les visiteurs pourront découvrir toutes les facettes de l’atelier :

-Le travail de Sarah Barthélémy-Sibi (sculpture, théâtre d’ombres, Gaufrage)

-Le travail des élèves de linogravure

-les propositions de stages à l’atelier pour l’année scolaire 26/27

Les élèves de linogravures feront des tirages de leur gravure durant la soirée.

L’atelier du papier 18-20 rue Sébastopol 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0674620958 https://sarah-barthelemy-sibi.fr/ https://www.facebook.com/sarah.barthelemysibi Créé en 2022, L’atelier du papier est l’espace de travail de la plasticienne Sarah Barthélémy-Sibi et également un lieu d’accueil du public pour des initiations aux techniques du papier et à la linogravure.

Nuit européenne des musées

©Barbara Derouville