Visite d’atelier, L’atelier du papier, Brioude
Visite d’atelier, L’atelier du papier, Brioude samedi 23 mai 2026.
Visite d’atelier Samedi 23 mai, 18h00 L’atelier du papier Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Les visiteurs pourront découvrir toutes les facettes de l’atelier :
-Le travail de Sarah Barthélémy-Sibi (sculpture, théâtre d’ombres, Gaufrage)
-Le travail des élèves de linogravure
-les propositions de stages à l’atelier pour l’année scolaire 26/27
Les élèves de linogravures feront des tirages de leur gravure durant la soirée.
L’atelier du papier 18-20 rue Sébastopol 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0674620958 https://sarah-barthelemy-sibi.fr/ https://www.facebook.com/sarah.barthelemysibi Créé en 2022, L’atelier du papier est l’espace de travail de la plasticienne Sarah Barthélémy-Sibi et également un lieu d’accueil du public pour des initiations aux techniques du papier et à la linogravure.
Nuit européenne des musées
©Barbara Derouville
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